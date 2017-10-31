Мосийчук связал покушение на себя с нападением на Осмаева‍ и Окуеву

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает, что покушение на его жизнь связано с нападением на выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, и его жену Амину Окуеву.

В понедельник вечером в Киевской области обстреляли автомобиль Осмаева, в результате чего погибла его супруга. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

В прошлую среду около здания телеканала "Эспрессо" в Киеве прогремел взрыв. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе Мосийчук.

"Сегодня жду важного известия. Есть все шансы сегодня до конца дня отработать одну из основных версий покушения на мою жизнь, а значит — подобраться к убийцам Амины. Ведь я, как и Адам Осмаев, считаю, что исполнители этих страшных преступлений одни и те же", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

В свою очередь, Осмаев также заявил, что связывает покушение на него с нападением на Мосийчука. "Это то же самое, звенья одной цепи, то, что на Мосийчука… здесь действует террористическая группировка", — сказал он в комментарии украинскому интернет-изданию LB.ua.