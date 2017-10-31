"Золотые казармы": в Эстонии построили комплекс НАТО за 43 миллиона евро

ТАЛЛИН, 31 окт – РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк открыл в военном городке Тапа новые казармы для солдат Сил обороны и НАТО – их строительство обошлось эстонским налогоплательщикам в 43 миллиона евро, сообщает Sputnik Эстония.

Комплекс состоит из 20 зданий и построек. Среди них три казармы (каждая на 300 спальных и 30 рабочих мест), столовая площадью 5,5 тысяч квадратных метров, учебные помещения и вспомогательные здания. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров.

По мнению главы Минобороны, строительство этого объекта доказало, что Эстония может быстро и эффективно обеспечить прием союзнических войск НАТО.

"Чуть более года минуло с решения саммита НАТО в Варшаве о размещении военных контингентов альянса в странах Балтии и Польше. Как показал сегодняшний день, Эстония сумела быстро принять соответствующие решения и построить необходимую инфраструктуру для союзников и наших подразделений", — заявил Луйк.

В Тапа, помимо частей Сил обороны Эстонии, расквартированы подразделения из Великобритании, Франции и США в рамках долгосрочной операции НАТО по усилению военного присутствия на востоке военного блока. Решение о присутствии войск альянса было утверждено на саммите в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения со стороны России.

В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что никогда не будут нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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