Министр обороны Великобритании признался, что приставал к журналистке

ЛОНДОН, 31 окт — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за проступок.

Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express , не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на коленку журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался нынешний министр обороны сэр Майкл Фэллон.

"Он извинился, когда инцидент произошел 15 лет назад, и сейчас и Джулия, и он считают вопрос закрытым", — говорится в заявлении официального представителя министра обороны.

Журналистка также подтвердила, что не держит зла на Фэллона, и что данный инцидент "не оставил ее безутешной".

Между тем, в Великобритании набирает обороты новый сексуальный скандал. Накануне лидер палаты общин Андреа Лидсом объявила, что при парламенте будет создана специальная независимая комиссия, в которую смогут обращаться сотрудники парламента в связи с сексуальными домогательствами и непристойными просьбами от начальников. Такое решение было озвучено после того, как СМИ сообщили о составленном сотрудниками парламента списке из 36 имен депутатов-консерваторов, позволивших себе недопустимые, с точки зрения их помощников, поступки сексуального характера.

В список вошли 20 парламентариев, занимающих посты в правительстве. Один из них — замминистра по делам международной торговли Марк Гарнье — уже успел признать, что просил секретаря купить ему игрушки в секс-шопе. Однако если верить слухам, не только консерваторы позволяли себе вольности, но и представители других партий. У сотрудниц парламента есть даже специальный чат в приложении WhatsApp, в котором они предупреждают друг друга относительно поведения парламентариев и министров.