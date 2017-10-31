БЕЛГРАД, 31 окт — РИА Новости. Суринам отозвал признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости так называемой республики Косово, сообщил во вторник первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Суринам отозвал решение о признании Косово", — цитирует агентство Танюг Дачича.

Он уточнил, что правительство республики Суринам приняло решение 27 октября, а дипломатическую ноту направило МИД Косово 30 октября.

Во вторник в Сербии пройдет первое экспертное обсуждение проблемы Косово в рамках внутреннего диалога, инициированного президентом Александром Вучичем. Преподаватели юридических факультетов страны, всего около 40 специалистов, обсудят правовые аспекты одностороннего провозглашения независимости и его последствия.

Ранее Вучич сообщил, что предложение решения проблемы самопровозглашенной республики Косово будет подготовлено Белградом к марту 2018 года. Он отказался конкретизировать содержание ожидаемого решения, которое должно стать итогом внутреннего диалога с участием Сербской академии наук, Сербской православной церкви, политических кругов и общественности по косовской проблеме.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Сербия настаивает на политическом решении вопроса путем переговоров с Приштиной, без вооруженных конфликтов, подобных прошедшему в 1998-1999 годах.