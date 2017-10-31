МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Кремле следят за расследованием в отношении экс-сотрудников штаба Дональда Трампа, считают это внутренним делом США и надеются, что эти процессы не будут способствовать нагнетанию русофобской истерии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник были обнародованы первые результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера: бывшему руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

"Мы, естественно, следим за вот этим продолжающимся процессом в Соединенных Штатах. Это, конечно, процесс, который является, скажем так, внутренним делом наших американских партнеров", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об обвинениях, выдвинутых в США в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях с Россией.

"Из того, что мы читали в сообщениях СМИ и видели в заявлениях участников этого процесса, пока Россия никак не фигурирует в тех обвинениях, которые были предъявлены. Там фигурируют другие страны, другие люди", — добавил он.

В Кремле "никак не хотели бы быть причастными к этим процессам", подчеркнул Песков. "И конечно, мы предпочли бы, чтобы эти процессы не способствовали бы нагнетанию и так уже зашкаливающей русофобской истерии. Надеемся, что все-таки какая-то мудрость в данном случае со временем восторжествует", — заключил он.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".