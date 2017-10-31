Президент Молдавии предложил провести референдум о статусе румынского языка

КИШИНЕВ, 31 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка республики и предложил провести по этому вопросу референдум.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Авторами проекта выступили члены фракции ЛДПМ. Во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение по законопроекту. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

"Президент Молдавии Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка республики", — отмечено в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте администрации главы республики.

Додон напомнил, что и в конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа. По его словам, "название "молдавский язык" используется веками на территории страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван".

"Подавляющее большинство коренного населения Молдавии считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румынский или молдавский", — отметил Додон.

Он констатировал, что "некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности".

По словам Додона, действия и заявления членов Конституционного суда (КС) пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти, после парламентских выборов.