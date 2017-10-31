В ДНР считают политизированными предложения Киева по стабилизации

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Все предложения Киева по стабилизации ситуации в Донбассе политизированы и не преследуют цель прекратить огонь на линии соприкосновения, считают в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК и оперативном командовании республики не раз заявляли о неудовлетворительной работе представителей Киева в центре. Накануне руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что ситуация на линии соприкосновения практически приблизилась к той, которая была до объявления в конце августа "школьного" перемирия. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Все предложения Украины в блоке безопасности политизированы и не несут в себе главного смысла – прекращения огня и других нарушений. Если убрать это, то эффективность была бы гораздо выше. С нашей же стороны поступают прагматичные, конкретные, практичные и последовательные предложения, но из-за политизации украинской делегации этих процессов должного эффекта ждать не приходится", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, Киев считает основным шагом к прекращению огня в Донбассе передачу границы с РФ под контроль украинских силовиков. Это является категорически неприемлемым, заявил представитель ДНР.

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