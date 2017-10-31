В МОМ отметили снижение потока беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число беженцев рохинджа в Бангладеш превысило 820 тысяч человек, однако ежедневный поток прибывающих из Мьянмы снижается, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

"Несмотря на то, что количество новых беженцев начинает снижаться, люди продолжают прибывать в Кокс-Базар каждый день. Общее количество рохинджа в этом районе превысило 820 тысяч человек", — заявил он.

По его словам, с 25 августа из Мьянмы в Бангладеш бежали 607 тысяч рохинджа.

В тоже время, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по беженцам Бабар Балох сообщил о кораблекрушении лодки с беженцами рохинджа в бенгальском заливе. По данным УВКБ ООН, погибли как минимум четыре человека, некоторые получили травмы. Всего на лодке находились 42 человека, в основном женщины и дети.

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.

Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.