В МОМ отметили снижение потока беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число беженцев рохинджа в Бангладеш превысило 820 тысяч человек, однако ежедневный поток прибывающих из Мьянмы снижается, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.
По его словам, с 25 августа из Мьянмы в Бангладеш бежали 607 тысяч рохинджа.
В тоже время, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по беженцам Бабар Балох сообщил о кораблекрушении лодки с беженцами рохинджа в бенгальском заливе. По данным УВКБ ООН, погибли как минимум четыре человека, некоторые получили травмы. Всего на лодке находились 42 человека, в основном женщины и дети.
Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.