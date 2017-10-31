МИД о деле Манафорта: искали русский след, а судят за работу с Януковичем

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал первые результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера и предъявление обвинений бывшему руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

"Истерия. Прокурор Мюллер в Вашингтоне предъявил первые результаты своей работы. Много месяцев работал. Обвинили двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за то, что они делали с Януковичем. А искали русский след… Поэтому было бы желание, а повод найдется всегда — и испортить что-то, и сделать так, чтобы остальным тоже все было труднореализуемым. И найдется повод для того, чтобы нормально восстанавливать отношения. Было бы желание", — сказал Лавров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".