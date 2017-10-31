Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии возложения венка к Памятнику народным героям в Пекине. 31 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии возложения венка к Памятнику народным героям в Пекине. 31 октября 2017

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возложил венок к Памятнику народным героям в Пекине, сообщается на сайте кабмина.

"Дмитрий Медведев возложил венок к Памятнику народным героям в Пекине. Памятник народным героям расположен в центральной части площади Тяньаньмэнь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что монумент высотой 38 метров построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в борьбе китайского народа в XIX и XX веках. На пьедестале памятника расположены восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа начиная с Первой опиумной войны 1840 года до основания КНР в 1949 году.

Ранее сообщалось, что Медведев во вторник осмотрел штаб-квартиру китайского медиа-холдинга "Жэньминь жибао".