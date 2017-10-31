В ДНР заявили, что силовики выпустили более 150 мин и снарядов за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (314)

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 150 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"На донецком направлении по прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 24 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, два танковых снаряда, 95 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще более 30 мин силовики выпустили по селу Ленинское на юге ДНР.