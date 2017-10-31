Следствие рассматривает две основные версии убийства жены Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил о двух основных версиях убийства Амины Окуевой: действия российских спецслужб и месть ее мужу Адаму Осмаеву за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина и Рамзана Кадырова, был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Как сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник утром, сейчас оперативники, полиция и СБУ устанавливают возможных причастных лиц к убийству.

"Основных версии две: действия российских спецслужб… а вторая версия — это… месть Адаму Осмаеву за Кадырова", — сообщил депутат.

При этом Геращенко добавил, что будут рассматриваться и "любые другие версии". Также советник главы МВД сообщил, что преступников, которые вчера убили Амину Окуеву, вероятно было двое, а раненый Осмаев сейчас находится под охраной.

Ранее Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что не стоит ждать от спецслужб Украины тщательного расследования нападения на Осмаева, так как Киев, обвинив Россию, превратит это событие в очередную фальшивку для Запада.

Это не первое покушение на Осмаева и Окуеву. Так, в начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.