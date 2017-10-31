Следствие рассматривает две основные версии убийства жены Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил о двух основных версиях убийства Амины Окуевой: действия российских спецслужб и месть ее мужу Адаму Осмаеву за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник утром, сейчас оперативники, полиция и СБУ устанавливают возможных причастных лиц к убийству.
"Основных версии две: действия российских спецслужб… а вторая версия — это… месть Адаму Осмаеву за Кадырова", — сообщил депутат.
При этом Геращенко добавил, что будут рассматриваться и "любые другие версии". Также советник главы МВД сообщил, что преступников, которые вчера убили Амину Окуеву, вероятно было двое, а раненый Осмаев сейчас находится под охраной.
Ранее Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.
Это не первое покушение на Осмаева и Окуеву. Так, в начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.