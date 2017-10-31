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Осмаев связал убийство супруги с покушением на Мосийчука

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (489)
12:4431.10.2017
(обновлено: 12:49 31.10.2017)
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© AFP 2017 / Genya SavilovПолицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской областиПолицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уроженец Чечни Адам Осмаев рассказал подробности покушения, при котором погибла его жена. Он считает, что инцидент связан с нападением на депутата Игоря Мосийчука, и указал на "российский след", сообщает LB.ua.

Амина Окуева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Осмаев и его жена отказались от охраны после покушения в июне
В понедельник вечером в Киевской области обстреляли автомобиль Осмаева, которого ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Его жена Амина Окуева, которая находилась в машине вместе с мужем, погибла.

Комментарий журналистам Осмаев дал, находясь в больнице, куда попал с легким ранением. По его словам, машину обстреляли сразу после железнодорожного переезда, когда он был за рулем. При инциденте пуля попала в голову его жене Амине.

Также Осмаев считает, что целились как в него, так и в его жену. Кроме того, он заявил, что нападение связано с покушением на депутата Игоря Мосийчука, которое произошло в среду. Тогда у здания телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, при котором два человека погибли. На Украине завели уголовное дело по статье "Теракт".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес Москвы из-за покушения на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Новые обвинения в адрес России

В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил Москву в причастности к произошедшему.

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Он заявил, что Россия якобы "развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников" Украины. Он подчеркнул, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Заказной характер

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" по факту нападения на Осмаева и его жену. Преступление расценивается как заказное.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты, в области объявлен план "Сирена". Оперативники опрашивают возможных свидетелей.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ведомства Сергей Князев не исключил, что нападение могут квалифицировать как теракт. При этом вдаваться в подробности случившегося он не стал.

"Происшествия были, есть и, к сожалению, будут, потому что война в нашей стране не закончилась", — добавил Князев.

В свою очередь, советник главы МВД, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил о двух основных версиях убийства Окуевой: действия российских спецслужб и месть ее мужу Адаму Осмаеву за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Фальшивка для Запада"

В России считают, что тщательного расследования нападения на Осмаева от украинских спецслужб ждать не стоит. По словам депутата Госдумы Сергея Железняка, Киев, обвинив Москву, превратит это событие в очередную фальшивку для Запада.

"Еще один украинский боевик решил внести свою дозу вранья о наличии "российского следа" в покушении на него и его жену", — заявил он.

Депутат также напомнил, что после майдана в руках простых украинцев оказались миллионы единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

"При нынешней недееспособности и коррумпированности украинских правоохранительных органов и власти в целом оружие может быть использовано бандитами и радикалами в любой момент против кого угодно, и разжиганием русофобии на Украине эту проблему не решить", — заключил Железняк.

Условия для конфликтов

В свою очередь, политический аналитик, публицист Владислав Гулевич считает, что Украина сама создала условия для таких конфликтов.

"Украина давно привечает антироссийски настроенное экстремистское чеченское подполье", — заявил он.

По его словам, еще в 90-х Киев пытался использовать ситуацию в Чечне.

"Конечно, рано или поздно конфликт между представителями кавказского бандподполья и олигархическими или националистическими кругами на Украине был неизбежен", — отметил Гулевич.

Глава МВД Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аналитик предположил, что покушение на Осмаева могло быть выгодно либо олигархическим структурам, которым он мог перейти дорогу в политическом смысле, либо это просто сведение счетов.

Первое покушение

Это не первое покушение на жизнь Осмаева и Окуевой. В начале лета в Киеве в Осмаева выстрелили из пистолета. Тогда Окуева сумела ранить нападавшего.

Адам Османов получил известность зимой 2012 года. Тогда в Одессе обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Один из задержанных рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Осенью 2014 года украинский суд обвинил Осмаева в незаконном хранении взрывчатки и приговорил его к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Обвинения в подготовке покушения на государственного деятеля при этом сняли.

Выйдя на свободу, Осмаев записался добровольцем в "батальон имени Джохара Дудаева" и вместе с женой Аминой Окуевой отправился воевать в Донбасс против ДНР и ЛНР.

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