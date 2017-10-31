В ДНР и ЛНР считают, что без их согласия сил ООН в Донбассе не будет

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Ввода сил ООН в Донбасс без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет, считают полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные заявления противоречащими усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате".

"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены", — говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

В заявлении отмечается, что под минскими соглашениями стоят подписи глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. "Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки". На этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию (в Донбассе — ред.), хочет этого Волкер или не хочет", — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.