В ДНР и ЛНР считают, что без их согласия сил ООН в Донбассе не будет

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Ввода сил ООН в Донбасс без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет, считают полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего.
"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены", — говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.
В заявлении отмечается, что под минскими соглашениями стоят подписи глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. "Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки". На этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию (в Донбассе — ред.), хочет этого Волкер или не хочет", — говорится в заявлении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.