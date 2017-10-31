США вмешиваются во внутренние дела Сербии, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва считает вмешательством во внутренние дела Сербии предложение США сделать выбор между сотрудничеством с Россией и ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы. Перед тем он призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом.

"Сейчас в Сербии выступал помощник замгоссекретаря США Йи, который сказал, что Сербия должна сделать выбор — либо с ЕС, либо с Россией, что дружить и с теми, и с теми невозможно, и что США однозначно поддерживают выбор Сербии в пользу Европы. Это не вмешательства во внутренние дела?", — сказал Лавров на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Он напомнил, что такие же слова можно было услышать из уст членов Европейского союза в 2004 году, когда в Киеве состоялся первый Майдан. Тогда было заявлено, что Украина должна сделать выбор — либо она с Россией, либо с Европой.