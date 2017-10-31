Россия предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия предложила СБ ООН, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ на Украине везде, где она действует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Теперь наше предложение, которое внесено в Совет Безопасности ООН, предполагает, что при выполнении наблюдателями ОБСЕ всех их функций, они всегда должны будут охраняться вооруженными миротворцами Организации Объединенных Наций", — сказал он на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

По словам Лаврова, "Германия и Франция видят в этом возможности для достижения договоренностей". "Переговоры над резолюцией, проект которой лежит на столе СБ ООН, не начинаются, потому что Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца", — отметил глава МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.