Россия предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия предложила СБ ООН, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ на Украине везде, где она действует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "Германия и Франция видят в этом возможности для достижения договоренностей". "Переговоры над резолюцией, проект которой лежит на столе СБ ООН, не начинаются, потому что Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца", — отметил глава МИД РФ.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.