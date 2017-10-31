Мужчину, который захватил в понедельник детсад в Армении, прооперировали

ЕРЕВАН, 31 окт — РИА Новости. Мужчина, захвативший в понедельник здание детского сада в армянском Армавире и получивший ранения в ходе освобождения дошкольного учреждения, прооперирован, передает во вторник агентство Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было. В заложниках находился трехлетний ребенок, после переговоров с преступником его вывела полиция. Как сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян, после переговоров со злоумышленником были применены спецсредства. Мужчина пытался нанести себе ранения, но эти попытки пресекли сотрудники полиции. Он доставлен в больницу.

"Мужчина, совершивший в понедельник вооруженное нападение на детсад "Манушак" в Армавире, находится в больнице, ему сделали операцию", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, по словам работников медцентра, мужчина был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями левой стороны грудной клетки.

По факту нападения на детский сад заведено дело по статье "захват заложника".