Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, для участия в ПМЭФ

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Макрон принял приглашение посетить РФ, в том числе в контексте участия в Петербургском экономическом форуме в мае следующего года", — сказал Лавров, выступая на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Макрон получил приглашение стать одним из главных гостей ПМЭФ, однако не подтвердил свое участие. В свою очередь, источник в оргкомитете по подготовке мероприятия сообщил РИА Новости, что президент Франции подтвердил свое участие в форуме. Также известно, что на ПМЭФ приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.