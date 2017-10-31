НАТО не готова одобрить создание новых командных структур, заявил генерал

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО пока не готова одобрить создание новых командных структур, о предстоящем создании которых ранее сообщили СМИ, заявил в интервью РИА Новости глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что министры обороны стран-членов НАТО на встрече 8-9 ноября намерены одобрить создание двух новых командных подразделений по логистике и защите путей снабжения.

"Эта информация неверна", — сказал Павел в ответ на просьбу подтвердить данные о планах принять решение на предстоящем заседании.

Он подтвердил, что НАТО пересматривает свою командную структуру. "Стратегические командующие пришли к заключению, что она нуждается в адаптации. Они предложили базовые контуры, которые сейчас обсуждаются с точки зрения функционала, выполнения всех требований, в том числе в отношении новых вызовов безопасности, таких как кибер-, гибридная, террористическая и другая деятельность, которые не совсем новы, но вышли на другой уровень", — заявил генерал.

По его словам, "министры в следующем месяце обсудят этот первоначальный контурный план".

"Пока преждевременно говорить о новой штаб-квартире или о новых структурах, потому что это будет обсуждаться на следующем этапе, на этапе вариантов имплементации. Мы еще не дошли до него", — сообщил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.