Главные обвинения против команды Трампа еще впереди, считает политолог

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Расследования против членов команды президента США Дональда Трампа только начинаются, следующий год будет богат на "разоблачения", считает российский эксперт, замдиректора Института США и Канады Валерий Гарбузов.

Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаили средства от налогов.

"Спецпрокурор Роберт Мюллер начал свою деятельность (по расследованиям) в мае этого года. Сейчас стали появляться первые результаты его деятельности. Начинаются первые разоблачения, а дальше последуют следующие. Самое интересное начнется в следующем году", — заявил Гарбузов в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что расследования против команды Трампа ведет не только спецпрокурор Мюллер, но и палата представителей, а также сенат США. Они, по прогнозу Гарбузова, также выступят с обвинениями. По его мнению, надежды сторонников Трампа на то, что скандалы с якобы имевшим место вмешательством России в выборы в США закончатся, не оправдываются.

Гарбузов отметил, что последние обвинения в адрес Манафорта выглядят достаточно серьезными.

"Те, кто лоббировал интересы (Украины) в конгрессе США, не были зарегистрированы в качестве лоббистов, а это нарушение закона о лоббизме. И не платили, соответственно, налоги с полученных денег за оказанные услуги. По американским меркам это серьезное правонарушение… Это самый верный путь, что обвинение будет иметь перспективу. Так что лично для Манафорта ситуация складывается не лучшим образом", — отметил эксперт.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".