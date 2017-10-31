Эксперты назвали одну из главных причин преждевременной смерти в мире

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уровень содержания в воздухе мельчайших взвешенных частиц превысил значения, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2,1 тысячи городов мира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное экспертами по климату.

Начиная с 1990 года, по данным опубликованного в медицинском журнале Lancet исследования, уровень содержания в воздухе так называемых мелких взвешенных частиц – частиц диаметром менее 2,5 микрон, которые могут попасть в легкие – вырос на 11,2%. Сейчас только в одной Великобритании этот уровень превышает рекомендуемые значения в 44 городах.

"Загрязнение воздуха – одна из главных причин преждевременной смерти во всем мире", — заявил один из авторов исследования профессор эпидемиологии окружающей среды центра London School of Hygiene & Tropical Medicine Пол Уилкинсон.

Накануне Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своем ежегодном бюллетене заявила, что в 2016 году усредненная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла до рекордной отметки — 403,3 частей на миллион. Отмечается, что помимо деятельности человека увеличению темпов роста CO2 способствовало явление Эль-Ниньо (колебание температуры в экваториальной части Тихого океана) 2015-2016 года, которое послужило толчком для развития засух в тропических регионах и уменьшению способности лесов, растительности и океанов поглощать углекислый газ.

Последний раз концентрация СО2 в атмосфере Земли достигала подобных отметок 3-5 миллионов лет назад, когда температура была на 2-3 градуса выше, а уровень моря находился на 10-20 метров выше по сравнению с сегодняшним, отмечается в бюллетене.