МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и в европейских странах бездоказательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", — сказал Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".