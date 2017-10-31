Иск Саакашвили к украинской миграционной службе рассмотрят 30 ноября

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Окружной административный суд Киева назначил на 30 ноября рассмотрение иска экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, которая отказала ему в предоставлении статуса лица, пользующегося дополнительной защитой, сообщает во вторник украинское информагентство УНН.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика с Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. В миграционной службе отметили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения с Украины. На днях Саакашвили повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.

Сообщается, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Саакашвили.

"Истец просит суд признать незаконными действия главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника главного управления миграционной службы во Львовской области Иванны Иваночко", — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что "судебное заседание состоится 30 ноября"

Статус лица, требующего дополнительной защиты государства на ряду с предоставлением убежища, является одним из видов государственного помощи лицам без гражданства и иностранцам.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.