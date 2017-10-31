НАТО заинтересована в диалоге с Россией, заявил генерал Петр Павел

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО заинтересована в диалоге с Россией на политическом и военном уровне, заявил в интервью РИА Новости глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
"НАТО заинтересована в продолжении диалога с Россией на политическом уровне и в хорошей коммуникации на военном уровне. Я считаю, что необходимо и то, и другое", — сказал Павел.
По его словам, "нужно возобновить диалог на определенном уровне, существовавшем до приостановки сотрудничества весной 2014 года".
В апреле 2014 года НАТО на фоне ситуации вокруг Украины решила приостановить все контакты с российскими представителями ниже уровня послов. Постпред РФ Александр Грушко ранее заявлял, что в связи с решением НАТО о прекращении работы совета на уровне военных представителей и рабочих групп в рамках Совета Россия – НАТО "перекрыты возможности для системного диалога по вопросам предотвращения опасных военных инцидентов".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.