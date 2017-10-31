Турчинов назвал террором очередное покушение на выходца из Чечни Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал убийство Амины Окуевой и покушение на Адама Осмаева террором, обвинил Россию в причастности к произошедшему, сообщила пресс-служба СНБО.
Турчинов, комментируя произошедшее, заявил, что Россия якобы "развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников" Украины. Он подчеркнул, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".
В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.