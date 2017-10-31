Турчинов назвал террором очередное покушение на выходца из Чечни Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал убийство Амины Окуевой и покушение на Адама Осмаева террором, обвинил Россию в причастности к произошедшему, сообщила пресс-служба СНБО.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом.

Турчинов, комментируя произошедшее, заявил, что Россия якобы "развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников" Украины. Он подчеркнул, что убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Это не первое покушение на Осмаева и Окуеву. Так, в начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.