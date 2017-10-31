Крымские власти не получали от Киева просьб о поставках газа в Геническ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма пока не получали обращений о поставках крымского газа из приграничного с Крымом украинского города Геническ, где прошлой зимой наблюдался его дефицит, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В прошлом году президент России Владимир Путин в середине ноября поручил обеспечить поставки газа из Крыма в Геническ и Генический район Херсонской области Украины в ответ на обращение местных жителей, поступившее властям Крыма. Вечером того же дня крымские власти сообщили, что подача газа с полуострова в Геническ организована. При этом херсонские власти опровергали эту информацию, заявив об излишках собственного газа.

"В этом году не обращались. Я думаю, что их так там в прошлом году запугали, что они уже и не рады были, что обращались", — сказал Аксенов журналистам.

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