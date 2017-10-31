МИД Таиланда опроверг получение бывшим премьером статуса беженца в Британии

БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Бежавшая из страны и заочно приговоренная к пяти годам тюрьмы за преступную халатность бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават не получала статус политического беженца в Великобритании, заявил во вторник министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай на брифинге в здании МИД в Бангкоке.

Чинават бежала из страны незадолго до оглашения приговора по ее делу. Сообщалось, что сначала она отправилась в Дубаи, а потом в Лондон.

"Мы получили ответ на наш запрос в Великобританию о местонахождении бывшего премьера. Правительство Великобритании в ответ на наш запрос заявило, что, если Чинават и находится на территории их страны, то не в статусе политического беженца", — заявил министр.

Он добавил, что точное местонахождение экс-премьера в настоящее время неизвестно.

Министр подтвердил, что 27 октября МИД Таиланда аннулировал четыре таиландских паспорта Чинават: два дипломатических и два общегражданских.

"Теперь полиция сможет инициировать обращение к той стране, в которой скрывается бывший премьер-министр, с запросом о ее выдаче", — сказал Праматвинай.

Чинават — демократически избранный премьер-министр Таиланда в 2011 – 2014 годах. После военного переворота, который сверг ее правительство, ей были предъявлены обвинения в халатности и попустительстве коррупции при исполнении правительственной дотационной социальной программы рисового залога. В ходе этой программы государство закупало рис у фермеров, составляющих большинство таиландского электората, по ценам, почти в два раза выше рыночных, для продажи за рубеж по прямым межправительственным сделкам. Падение мировых цен на рис, массовые уличные выступления оппозиции, парализовавшие работу правительства в 2013 – 2014 годах и коррупция в нижних звеньях системы исполнения привели к краху программы, которая была одним из основных предвыборных обещаний Чинават. Слушания по делу бывшего премьера продолжались более полутора лет. 25 августа 2017 года, в день оглашения приговора, Чинават не явилась в суд. Позже выяснилось, что она покинула Таиланд 23 августа, отправившись сначала в Дубаи, а потом в Лондон. 27 сентября суд заочно приговорил ее к пяти годам тюремного заключения.