Генпрокуратура Украины расследует два дела, в которых фигурирует Манафорт

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Украинская генеральная прокуратура расследует два уголовных дела, в которых фигурирует экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что расследование относительно возможного отмывания Манафортом средств, заработанных на Украине во времена президентства Виктора Януковича, вписывается в два уголовных дела.

"Оно (расследование — ред.) укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе — в части материалов по "черной бухгалтерии" (Партии регионов — ред.). Эти дела мы расследуем", — приводятся слова Горбатюка на сайте украинского "Общественного радио" ("Громадське радио").

По его словам, Генпрокуратура Украины около двух лет назад направляла запрос в министерство юстиции США, чтобы там допросили Манафорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответ.

Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу в США предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.