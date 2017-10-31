Адвокат рассказал о "боевом настрое" Пучдемона

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (314)

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон не испытывает страха и настроен по-боевому, заявил во вторник бельгийский адвокат, представляющий интересы экс-главы региона, Пол Бекарт.

В понедельник Бекарт после личного контакта с прибывшим в Брюссель Пучдемоном сообщил, что будет представлять его интересы. Он заявил, что экс-глава Каталонии находится в Бельгии не для того, чтобы запрашивать убежище.

"Я не увидел перед собой человека, который испытывает страх. Он скорее настроен по-боевому, он не нервничает. Что он намерен сделать, я не могу сказать, поскольку я связан профессиональной тайной", — заявил Бекарт в эфире телекомпании VRT.

Он подтвердил, что Пучдемон выступит во вторник с заявлением, но не привел никаких подробностей.

Поль Бекарт обрел широкую известность, защищая членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.