Адвокат рассказал о "боевом настрое" Пучдемона

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон не испытывает страха и настроен по-боевому, заявил во вторник бельгийский адвокат, представляющий интересы экс-главы региона, Пол Бекарт.
"Я не увидел перед собой человека, который испытывает страх. Он скорее настроен по-боевому, он не нервничает. Что он намерен сделать, я не могу сказать, поскольку я связан профессиональной тайной", — заявил Бекарт в эфире телекомпании VRT.
Он подтвердил, что Пучдемон выступит во вторник с заявлением, но не привел никаких подробностей.
Поль Бекарт обрел широкую известность, защищая членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.
Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.