Киев превратит дело Осмаева в новую фальшивку для Запада, считают в Госдуме

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Не стоит ждать от спецслужб Украины тщательного расследования нападения на выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, и его жену Амину Окуеву, так как Киев, обвинив Россию, превратит это событие в очередную фальшивку для Запада, считает заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области. Находящийся в больнице с легким ранением Осмаев в комментарии украинским СМИ заявил о том, что видит в этом событии "российский след".

"Еще один украинский боевик решил внести свою дозу вранья о наличии "российского следа" в покушении на него и его жену. Не стоит ожидать тщательного расследования этого дела со стороны украинских спецслужб, которые с воодушевлением превратят эту ложь в основную версию, и в адрес России польется новая волна ничем не доказанных обвинений", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, покушение на Осмаева украинские деятели "превратят в новую фальшивку для Запада, чтобы трясти этим с очередной международной трибуны".

Депутат также напомнил, что после майдана миллионы единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки оказалось на руках граждан.

"При нынешней недееспособности и коррумпированности украинских правоохранительных органов и власти в целом оружие может быть использовано бандитами и радикалами в любой момент против кого угодно, и разжиганием русофобии на Украине эту проблему не решить", — заключил он.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба.

Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В начале лета этого года пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. По данным украинских СМИ, через несколько месяцев после данного инцидента Осмаев и Окуева отказались от предоставления госохраны.