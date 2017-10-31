ТОКИО, 31 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейская газета "Чунан ильбо" утверждает, что власти Китая недавно арестовали агентов КНДР, которые якобы пытались совершить покушение на племянника нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына — 22-летнего Ким Хан Соля.

Этого молодого человека называют сыном Ким Чен Нама, на которого ранее в этом году было совершено покушение в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Мужчина скончался, предположительно, от отравления сильно токсичным веществом VX. В причастности к этому подозревают Пхеньян. С тех пор как 13 февраля погиб его отец, Ким Хан Соль находится под охраной.

"Спецагенты северокорейской разведслужбы были внедрены в Китай для устранения Ким Хан Соля, но часть из них арестована китайскими силами безопасности, в обстановке строгой секретности идет их допрос", — приводит газета слова неназванного источника.

По его данным, в Китай были направлены семеро агентов КНДР. На фоне усиления безопасности на время проведения съезда КПК, двое из них были арестованы и рассказали о готовящемся покушении на племянника Ким Чен Ына.

Семья Ким Чен Нама проживала в Макао, но после его смерти в Куала-Лумпуре выехала в неизвестном направлении. Помимо Ким Хан Соля остались его мать Ли Хе Гён и сестра Ким Сор Хи.