В Германии задержали 19-летнего сирийца, готовившего теракт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкая полиция задержала во вторник утром 19-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в подготовке теракта с использованием взрывчатки на территории Германии, сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ.

По данным прокуратуры, 19-летний сириец Ямен А. был задержан в городе Шверин силами спецназначения федеральной полиции и федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), дома у подозреваемого был проведен обыск.

"Согласно имеющимся данным, обвиняемый Ямен А. находится под серьезным подозрением в планировании теракта с исламистским мотивом при использовании взрывчатого вещества в Германии и уже конкретной подготовке к этому", — говорится в документе.

Властям стало известно, что Ямен А. принял решение взорвать бомбу в Германии еще в июле 2017 года и хотел убить и ранить максимально возможное количество людей. Для этого он начал приобретать химикаты и комплектующие части взрывчатки. Пока неизвестно, определился ли подозреваемый с конкретной целью для взрыва. Также пока нет сведений о том, что подозреваемый принадлежал к какой-либо террористической организации.

Во вторник в 14.00 по местному времени (16.00 мск) пресс-секретарь генпрокуратуры выступит с заявлением о ходе расследования.