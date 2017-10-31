В Пакистане женщина убила 15 человек, пытаясь отравить мужа, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт — РИА Новости. Жительница пакистанского города Музаффаргарх, недовольная браком, отравила 15 человек крысиным ядом, пытаясь убить супруга, сообщает издание Daily Pakistan.

Инцидент произошел в прошлый четверг, но широкую огласку получил лишь на текущей неделе. Асию Биби, 21-летнюю жительницу Музаффаргарха, штат Пенджаб, около месяца назад против ее воли выдали замуж за Амджада Лашари. Девушка влюблена в другого молодого человека Шахида и была недовольна браком, несколько раз ссорилась с супругом и его родственниками и даже вернулась в родительский дом, но ее отослали обратно.

По данным издания, после этого Асия вместе с Шахидом и родственницей Зариной спланировали убийство Амджада: девушка добавила в молоко, предназначавшееся ее супругу, крысиный яд. Однако мужчина не стал пить молоко, позже свекровь Асии использовала его для приготовления традиционного для Южной Азии йогурта ласси. В результате во время ужина 26 октября отравились 27 человек, 15 из них, в том числе Амджад, позже скончались.

Трое подозреваемых задержаны полицией. Асия отрицает обвинения, заявляя, что Шахид подстрекал ее к отравлению мужа, но она этого не сделала. По ее словам, Шахид обещал жениться на ней, но она отказалась от предложения.