Россия никому ничего не навязывает и никого не учит жизни, заявил Лавров

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Опыт Великой Октябрьской Революции помог России осознать бессмысленность экспорта моделей развития без учета местной специфики, РФ никому ничего не навязывает, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не учит жизни", — казал Лавров на торжественном открытии Конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Столетие Русской революции: единение ради будущего".

При этом российский министр подчеркнул, что в Москве исходят из того, что "народы мира имеют право и должны сами распоряжаться своей судьбой".