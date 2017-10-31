Украинская полиция квалифицировала убийство жены Осмаева как заказное

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Национальная полиция Украины по факту убийства под Киевом Амины Окуевой — жены выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное, заявил во вторник пресс-секретарь полиции в Киевской области Николай Жукович.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

"Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 115, "умышленное убийство", пункт 11 — расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", — сказал Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на месте происшествия повторно начала работу следственно-оперативная группа и эксперты, в области объявлен план "Сирена". Он добавил, что состояние здоровья Осмаева удовлетворительное.

В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.