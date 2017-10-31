Киев затрудняет переговоры по Донбассу в СЦКК, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Некорректная работа представителей Киева в СЦКК затрудняет переговоры по установлению устойчивого перемирия на востоке Украины, заявил РИА Новости Руслан Якубов — руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК и оперативном командовании республики не раз заявляли о неудовлетворительной работе представителей Киева в центре.

"Количество фактов нарушения украинской стороной "школьного перемирия", которое представители Украины заявляют в Минске, не только не совпадает с нашими данными, но и не совпадает с данными СММ ОБСЕ", — сказал Якубов.

Он пояснил, что такая ситуация возникает по причине некорректно составленных отчётов представителями Киева в СЦКК.

"Это можно объяснить только тем, что информация представителей Украины основывается на данных украинской стороны в СЦКК, которые давно ведут отдельные журналы регистрации и суточные ведомости. Украинская сторона практически не фиксирует нарушения со своей стороны. А факты обстрелов ДНР и гибели людей комментирует традиционно как самообстрелы или подрывы с целью имитации обстрелов. Такая позиция представителей Украины также затрудняет переговоры по достижению устойчивого перемирия", — сказал он.