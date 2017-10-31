Хуже, чем при коммунистах. С памятника Церетели во Франции уберут крест

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Государственный совет Франции принял решение внести изменения в композицию памятника папе Иоанну Павлу II работы российского скульптора Зураба Церетели. С монумента, установленного в городе Плоэрмеле, намереваются сбить крест. Работа нашего соотечественника оказалась в центре громкого скандала. Местные жители хотят отстоять памятник, а польские власти обвинили Францию в цензуре.
Церетели впервые под угрозой
Решение пусть и не сносить, но внести серьезные изменения в композицию памятника работы Церетели может стать первым прецедентом подобного рода. В окружении скульптора подтвердили РИА Новости, что ранее "никогда и нигде" художественные объекты, созданные нашим соотечественником, не подвергались правке.
С помощником Церетели согласны пользователи французского интернета, запустившие кампанию в социальных сетях под хэштегом #MontreTaCroix, что означает "Покажи свой крест". Противники узко понятой светскости размещают фотографии религиозных символов, установленных в публичном пространстве в различных странах мира.
Однако во Франции действует строгий закон о разделении церкви и государства 1905 года. "Так как крест представляет собой религиозный символ в смысле, предусмотренном статьей 28 закона от 9 декабря 1905 года, и что его установка городом не подпадает ни под одно из исключений, предусмотренных этой статьей, сохранение монумента противоречит закону", — говорится в официальном пресс-релизе Госсовета Франции.
На очереди — церкви и колокольни
В Русской православной церкви без одобрения встретили инициативу французских властей по модификации монумента. Собеседники РИА Новости отмечают, что даже в советскую эпоху религиозная символика в общественном пространстве допускалась, если речь шла об известных монументах: так, знаки креста были сохранены на памятниках князю Владимиру в Киеве и тысячелетию России в Великом Новгороде.
Сходного мнения придерживаются и в Польше — стране, также ведущей войну с памятниками. В 2017 году власти государства приступили к сносу монументов советским воинам, которые сочли образчиком "пропаганды коммунизма". В то же время в Варшаве готовы прийти на выручку своему соотечественнику — Иоанн Павел II был польского происхождения — и разместить скульптуру у себя.