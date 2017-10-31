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В мире

Хуже, чем при коммунистах. С памятника Церетели во Франции уберут крест

10:4131.10.2017
(обновлено: 10:50 31.10.2017)
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© AFP 2017 / Damien MeyerПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба ЦеретелиПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели
© AFP 2017 / Damien Meyer

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Государственный совет Франции принял решение внести изменения в композицию памятника папе Иоанну Павлу II работы российского скульптора Зураба Церетели. С монумента, установленного в городе Плоэрмеле, намереваются сбить крест. Работа нашего соотечественника оказалась в центре громкого скандала. Местные жители хотят отстоять памятник, а польские власти обвинили Францию в цензуре.

Церетели впервые под угрозой

Решение пусть и не сносить, но внести серьезные изменения в композицию памятника работы Церетели может стать первым прецедентом подобного рода. В окружении скульптора подтвердили РИА Новости, что ранее "никогда и нигде" художественные объекты, созданные нашим соотечественником, не подвергались правке.

© AFP 2017 / Damien MeyerПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция
© AFP 2017 / Damien Meyer
Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция

Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в Бретани, Франция. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Michel
Памятник Иоанну Павлу II работы Церетели в Бретани хотят перенести в Польшу
"Не будет такого и на этот раз, — рассказал помощник Церетели Сергей Шагулашвили, — мы изучили отношение местных жителей. Все они за то, чтобы памятник оставался на месте в полной сохранности. И именно им, а не кому-либо еще должно принадлежать право решать, оставаться ли скульптуре, и если да, то в каком виде".

С помощником Церетели согласны пользователи французского интернета, запустившие кампанию в социальных сетях под хэштегом #MontreTaCroix, что означает "Покажи свой крест". Противники узко понятой светскости размещают фотографии религиозных символов, установленных в публичном пространстве в различных странах мира.

Однако во Франции действует строгий закон о разделении церкви и государства 1905 года. "Так как крест представляет собой религиозный символ в смысле, предусмотренном статьей 28 закона от 9 декабря 1905 года, и что его установка городом не подпадает ни под одно из исключений, предусмотренных этой статьей, сохранение монумента противоречит закону", — говорится в официальном пресс-релизе Госсовета Франции.

На очереди — церкви и колокольни

В Русской православной церкви без одобрения встретили инициативу французских властей по модификации монумента. Собеседники РИА Новости отмечают, что даже в советскую эпоху религиозная символика в общественном пространстве допускалась, если речь шла об известных монументах: так, знаки креста были сохранены на памятниках князю Владимиру в Киеве и тысячелетию России в Великом Новгороде.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В разговоре с РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что попытка "откорректировать" памятник Церетели вписывается "в тенденцию по зачистке публичного пространства от религиозной символики", что может иметь далекоидущие последствия. "Посягательство может и не остановиться на скульптурах, но распространиться далее на здания церквей и колоколен, которые по своему статусу также являются памятниками архитектуры. Происходящее угрожает христианской идентичности Европы", — говорит Кипшидзе.

© AFP 2017 / Damien MeyerПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция
© AFP 2017 / Damien Meyer
Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция

Сходного мнения придерживаются и в Польше — стране, также ведущей войну с памятниками. В 2017 году власти государства приступили к сносу монументов советским воинам, которые сочли образчиком "пропаганды коммунизма". В то же время в Варшаве готовы прийти на выручку своему соотечественнику — Иоанн Павел II был польского происхождения — и разместить скульптуру у себя.

Стела на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, оскверненная неизвестными вандалами. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"На наш взгляд, любое государство, защищающее право на демонстрацию религиозных символов в публичном пространстве, в том числе и Россия, призвано вмешаться в эту ситуацию, — говорит Кипшидзе. — Нам известен такой случай, как дело Лаутси против Италии, затрагивавшее размещение распятий в государственных школах Италии, тогда Россия в числе других государств присоединилась к рассмотрению этого вопроса в апелляционной инстанции".

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