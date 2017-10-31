В Китае рассмотрят поправку о лишении свободы за неуважение к гимну

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган Китая) обсуждает поправку к Уголовному кодексу, предусматривающую уголовное наказание за неуважение к государственному гимну, сообщает агентство Синьхуа.

Проект поправки был передан на рассмотрение сессии ПК ВСНП, которая проходит раз в два месяца. Заседание началось в понедельник.

Согласно тексту проекта поправки, нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в сентябре этого года ПК ВСНП одобрил законопроект, запрещающий неуместное использование и воспроизведение национального гимна. Закон вступил в силу 1 октября этого года. Он был инициирован для того, "чтобы сохранить достоинство национального гимна, стандартизировать его воспроизведение и использование, повысить уровень национального самосознания и патриотизма у граждан, развивать и воплощать в жизнь основные социалистические ценности".

Закон предусматривает запрет на воспроизведение "Марша добровольцев" во время похорон, в качестве фоновой музыки в общественных местах и в рекламных роликах, в коммерческих целях, на бизнес-мероприятиях. Лица, неподобающим образом изменившие текст гимна при воспроизведении либо исполнившие его в пренебрежительной и унижающей манере, подвергнутся наказанию.

Также законом предусматривается, что у гимна должна быть единственная официальная версия, право на запись которой останется лишь у одобренных властями организаций.