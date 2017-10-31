Названы главные признаки супружеской неверности

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мужчины, изменяющие женщине, чаще всего выдают себя за счет изменений во внешнем виде. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные австралийской компании, специализирующейся на выявлении супружеской неверности.

Так, в первую очередь аналитики советуют женщинам обратить внимание на то, что партнер начинает больше следить за собой, в частности, чаще бриться, менять гардероб и парфюмерию. При этом отмечается, что перемены в этом случае должны быть достаточно заметными.

Кроме того, мужчина становится более скрытным в отношении своих гаджетов и устанавливает дополнительные пароли, которые раньше были ему не нужны. Неверный муж начинает проводить больше времени со смартфоном, не выпуская его из рук.

Также подчеркивается, что измена влечет за собой чувство вины, которое зачастую может проявляться в виде беспричинного гнева и нерационального поведения. Супруг придирается к любому пустяку и начинает ссоры, а затем использует их в качестве предлога для того, чтобы выйти из дома.

В компании отметили, что интуитивные подозрения женщин, пожелавших проверить верность супруга, подтверждались в 80 процентах случаев.