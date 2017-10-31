В ДНР заявили, что украинские силовики 40 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (311)

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, танки, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

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