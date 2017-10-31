У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане недалеко от побережья островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Толчки зафиксированы в 4.58 по времени UTC (7.58 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо, остров Ниуатопутапу. Очаг находится на глубине 35 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.