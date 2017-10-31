В США на территории университета произошла стрельба

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

"Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан", — говорится в заявлении полиции города, размещенном в ее Twitter-аккаунте.

Около 21 часа по местному времени (6.00 мск) образовательное учреждение сообщило о том, что на территории кампуса слышны выстрелы. Всем находящимся в районе происшествия рекомендовали найти укрытие. Спустя час университет уточнил, что тревога сохраняется. На территории кампуса увеличили число сотрудников полиции.

Salt Lake City News Man in critical condition after stabbing in downtown Salt Lake City — KUTV 2News https://t.co/iFvRGaLjEy pic.twitter.com/uPTEqYGi4Z — Salt Lake City News (@SaltLakeCity_NC) 31 октября 2017 г.

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