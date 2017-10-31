В Белом доме ожидают скорых итогов расследования "по российскому делу"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что ожидает скорейшего окончания расследования офиса спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемых связях президента США с РФ.

"Скоро (расследование) должно завершиться. Кажется, они движутся к окончанию работы со свидетелями. Не знаю, сколько оно еще может продолжаться. Но мы очень надеемся, что оно завершится", — сказал Келли в интервью телеканалу Fox News

Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.

Также стало известно, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".