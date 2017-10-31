Глава аппарата Белого дома прокомментировал обвинения в адрес Манафорта

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что действия, за которые обвиняются бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс, были совершены задолго до их знакомства нынешним главой государства, сообщает телеканал Fox News.

"Все действия, как я понимаю это, за которые (Пол Манафорт и Рик Гейтс) обвиняются, были предприняты задолго до того, как они встретили Дональда Трампа или имели какую-то связь с кампанией", — заявил Келли.

Келли отметил, что граждане США имеют право знать, что делает их правительство.

Глава аппарата Белого дома также заявил, что ядерное оружие КНДР — это вопрос, который не дает ему покоя. "Для него нет никакой причины, оно не служит никакой цели в стране", — приводит телеканал его слова. Келли добавил, что надеется, что Китай "окажет давление на руководство КНДР", а также он отметил, что у США "есть большие надежды на россиян".

Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.

Также стало известно, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".