Глава аппарата Белого дома прокомментировал обвинения в адрес Манафорта

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что действия, за которые обвиняются бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс, были совершены задолго до их знакомства нынешним главой государства, сообщает телеканал Fox News.
Келли отметил, что граждане США имеют право знать, что делает их правительство.
Глава аппарата Белого дома также заявил, что ядерное оружие КНДР — это вопрос, который не дает ему покоя. "Для него нет никакой причины, оно не служит никакой цели в стране", — приводит телеканал его слова. Келли добавил, что надеется, что Китай "окажет давление на руководство КНДР", а также он отметил, что у США "есть большие надежды на россиян".
Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".