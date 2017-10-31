СМИ: в Японии в квартире мужчины обнаружили девять трупов

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Девять тел были обнаружены полицией во вторник в квартире молодого мужчины недалеко от Токио, передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.
Полиция сообщает, что некоторые тела были расчленены, фрагменты их останков были обнаружены внутри нескольких холодильных контейнеров.
По сообщению агентства со ссылкой на источник, подозреваемый и пропавшая девушка общались в соцсети Twitter. Переписка началась после того, как девушка написала, что "ищет кого-то, кто совершит самоубийство" с ней.
Владелец квартиры задержан и предположительно скоро будет арестован по подозрению в убийстве, сообщает полиция.