ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Южная Корея по итогам проведенных в Пекине консультаций договорились способствовать нормализации двустороннего сотрудничества, которое было подорвано из-за решения Сеула разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD, следует из сообщения МИД КНР.
"Стороны заявили, что высоко ценят двусторонние отношения и выразили готовность продвигать и дальше развитие двусторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства. Стороны считают, что укрепление двусторонних контактов и сотрудничества соответствует общим интересам обеих стран. Стороны договорились содействовать тому, чтобы сотрудничество в различных сферах вернулось на нормальный путь развития", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Китайская сторона, исходя из своих интересов национальной безопасности, подтвердила, что выступает против размещения THAAD на территории Южной Кореи и выразила надежду на то, что этот вопрос будет урегулирован конструктивным образом.
Как отмечается в сообщении, южнокорейская сторона заявила, что знает об обеспокоенности китайской стороны и заверила, что THAAD не направлена против третьих стран и не будет подрывать стратегические интересы безопасности Китая.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.