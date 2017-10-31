МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Около 1,5 миллионов зданий остались без электричества в регионе США Новая Англия в результате ураганных ветров и проливных дождей, сообщает издание Boston Globe.

По информации издания, многие могут остаться без света в течение еще нескольких дней. Десятки домов и автомобилей в штате Массачусетс повреждены из-за упавших деревьев. В некоторых городах отменили занятия в школе, движение поездов осуществляется с задержками.

Представители энергетических компаний штата Массачусетс стараются восстановить подачу электроэнергии в наиболее важные объекты, такие как больницы и убежища, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, обрушились на часть восточного побережья США в воскресенье. Ветер ураганной силы валит деревья, в некоторых районах скорость ветра достигает 60 миль в час (около 96 километров в час). Ожидается, что из-за неутихающего ветра отключения электроэнергии могут продолжиться. Синоптики советуют местным жителям заблаговременно заряжать мобильные телефоны и запасаться фонарями. В некоторых районах Новой Англии могут возникнуть подтопления, отмечают синоптики. По данным телеканала NBC, число жителей северо-востока США, оставшихся без электричества из-за сильных ливней и ветра, превысило 1 миллион человек.