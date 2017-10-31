В ВОЗ рассказали о рекорде в лечении гепатита С

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рекордные 3 миллиона человек получили лечение от гепатита С за 2015-2016 годы, и еще 4,5 миллиона начали долгосрочное лечение от гепатита В, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году 1,76 миллионов человек впервые получили лечение от гепатита С, по сравнению с 1,1 миллионом в 2015 году. Также в 2016 году долгосрочное лечение от гепатита В начали 2,8 миллиона человек. В 2015 году их насчитывалось 1,7 миллиона. При этом в ВОЗ надеются на глобальное увеличение количества тех, кто получает лечение от гепатита.

"За последние пять лет мы стали свидетелями того, как почти в пять раз увеличилось количество стран, которые начали проводить национальную политику по искоренению вирусов гепатита. Эти результаты дают надежду на то, что полное искоренение гепатита станет реальностью", — приводит пресс-служба ВОЗ слова директора департамента организации по ВИЧ и гепатиту Готтфрида Хирншаля.

Среди позитивных шагов, которые предпринимают в этой связи государства, организация отмечает, в частности, снижение цен на медикаменты против гепатита и использование дженериков, что облегчает доступ к лекарствам для малоимущих. При этом для достижения глобальной цели избавления от вируса к 2030 году остается еще много проблем. В том числе, недостаточное финансирование программ по борьбе с гепатитом, нехватка у людей знаний о болезни и отсутствие превентивной вакцинации.

Тема искоренения гепатита к 2030 году станет центральной в ходе Всемирного саммита по гепатиту 2017, открывающегося в Бразилии. Как ожидается, участие в нем примут 900 делегатов из 100 стран.