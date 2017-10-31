ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Связанный с Демократической партией лоббист Тони Подеста, продвигавший в США интересы Украины, может столкнуться с теми же проблемами, что и экс-руководитель предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа Пол Манафорт, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств, полученных от лоббистской деятельности в интересах Украины. Также в понедельник стало известно, что Тони Подеста покинул лоббистскую фирму, основателем которой он является. Как и Манафорт, Подеста занимался лоббистской деятельностью в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича, компания Podesta Group получила в 2011-2012 годах более 900 тысяч долларов за эту работу.

По словам эксперта, Подеста был связан и с Манафортом, и с Януковичем. "Думаю, что у него будут те же проблемы, что и у Манафорта — он должен был знать, что ему платили деньги за то, что он представлял правительство Украины и Януковича. При этом он не заявил о себе как об иностранном агенте, что требуется по закону", — сказал Маркс.

"Думаю, что у него будет та же проблема с раскрытием информации, хотя у меня нет оснований предполагать, что у него будут проблемы из-за отмывания денег", — уточнил эксперт.

Ранее на прошлой неделе сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование в отношении компании лоббистов Podesta Group во главе с Тони Подестой. Сообщалось, что Мюллер заинтересовался компанией Podesta Group в результате проверки финансов бывшего руководителя предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Podesta Group — американская лоббистская компания, которую возглавляет брат экс-главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты Тони Подеста. Издание Washington Free Beacon ранее выложило копии зарегистрированных в конгрессе документов, согласно которым компания широко сотрудничала со Сбербанком, ВТБ и Российским фондом прямых инвестиций и продвигала их интересы в США.