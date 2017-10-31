Китай и Южная Корея договорились усилить взаимодействие по проблеме КНДР

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Южная Корея договорились усилить стратегическое взаимодействие и сотрудничество по ядерной проблеме Корейского полуострова, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Ранее спецпредставитель (в ранге заместителя министра) министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун и помощник главы МИД КНР Кун Сюанью провели в Пекине двусторонние межмидовские консультации по ситуации на Корейском полуострове.

"Стороны вновь подтвердили приверженность принципу декнуклеаризации и мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Пекин и Сеул подчеркнули свое намерение продолжать и дальше делать все усилия для решения этой проблемы.

"Стороны выразили готовность укрепить для этого стратегического взаимодействие и сотрудничество", — говорится в сообщении.