Китай и Южная Корея договорились усилить взаимодействие по проблеме КНДР

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Южная Корея договорились усилить стратегическое взаимодействие и сотрудничество по ядерной проблеме Корейского полуострова, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
"Стороны вновь подтвердили приверженность принципу декнуклеаризации и мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Пекин и Сеул подчеркнули свое намерение продолжать и дальше делать все усилия для решения этой проблемы.
"Стороны выразили готовность укрепить для этого стратегического взаимодействие и сотрудничество", — говорится в сообщении.